“Barselona” transfer bombasını partlatdı
8 İyun 2017 - 10:21
“Arsenal”ın ulduzu Hektor Bellerin “Barselona”ya transfer olunub.
“Elchi.az Fanat.Az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın “RAC-1” kanalı məlumat yayıb.
Transferin qısa zamanda rəsmən açıqlanacağı bildirilir. “Arsenal”ın baş məşqçisi artıq Bellerinin yerinə futbolçu axtarışına başlayıb.
Transferin dəyəri açıqlanmır. Bəzi mənbələr “Barselona”nın “Arsenal”a Arda Turan və 40 milyon avro təklif etdiyini yazır.
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