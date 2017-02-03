Ermənistan aprel döyüşlərinə görə 6 min 300 nəfər itirib – ...

Son 3 ildə Ermənistan əhalisinin 5 faizi ölkəni tərk edib. ...

Neftimizin qiyməti 58 dolları ötüb ...

Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşmaqda davam edib. Nyu-Yorkun NYMEX ...

`Əli Abbasov gəlməsə, danışmayacağam` – Vidadi Zeynalov ...

Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Rabitə və Yüksək Texnologiyalar ...

`Lapşinin ekstradisiyası yolverilməzdir` – Zaxarova ...

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bloqqer Aleksandr ...

Mobil Diş Klinikası pulsuz yardımı davam etdirir ...

Azercell Telekom MMC-nin Mobil ...

`Qənimət Zahid məmurları şantaj edərək pul alırdı` – Partiya ...

““Azadlıq” qəzeti əvvəlcə bir məlumatı yayır, sonra bir neçə ...

Ərdoğan və Merkel mətbuat konfransında mübahisə etdi ...

Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel Türkiyədəki Konstitusiya dəyişikliyində hakimiyyət ...

Avroparlament Gürcüstan üçün viza rejimini ləğv etdi ...

Avropa Parlamentində Aİ-nin Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejiminin ləğv edilməsinə ...

NASA-dan qorxunc iddia: “Fevralın 25-də asteroid Yerə çırpılacaq” ...

Alimlər isə NASA-dan bütün həqiqətlərin olduğu kimi və təhlükənin əhatə ...

Putin reytinqi hələ də enmir ...

Rusların 85%-i Rusiya Prezidenti Vladimir Putini dəstəkləyir. Axar.az xəbər verir ...

Elnur Hüseynzadənin azad edilməsi üçün tədbirlər görülür- Yenil ...

Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət ...

Dollar ucuzlaşdı – Bakıda hərrac ...

Bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) Dövlət Neft Fondunun da ...

`Bələdiyyələr torpaqları `su qiyməti`nə satır` – Rəis müavi ...

“Satışı qadağan olunan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların “su qiymətinə” xüsusi ...

Gürcüstanda Azərbaycan neftini oğurlayan dəstə tutuldu ...

Gürcüstanın Şida Kartli polis idarəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə ...

Belarus KTMT-dən çıxmağa hazırlaşır – KİV ...

Belarus Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmağa ...

Amerikalı politoloq Ermənistan hökumətini İŞİD-ə bərabər tutdu ...

“Ermənistan tarixən müharibə qaydalarına riayət etməyib, onların hökuməti isə ...

Lənkəranskiyə qarşı “döyüşən” Koroğlu: Özü həbsdə olsa da ...

2002-ci ildə baş verən və azərbaycanlı “oğru” Koroğlu Məmmədovun ...

Trampın andiçməsinə qatılan azərbaycanlı xanım: `Məni şəxsən d ...

“Mən status və mövqeyinə görə insanlarla dostluq etmirəm” “İvanka ...

“Türkiyədə AZAL-ın təyyarəsinə bilet satmaqdan imtina halı olub ...

İstanbul aeroportunda “Azərbaycan Hava Yolları” QSC -nin (AZAL) təyyarəsinə bilet ...

Əflatun Amaşov Milli Məclisdə internet mediasının problemlərini gün ...

Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Milli Məclisin iclasında mətbuatın, xüsusilə ...

Oqtay Əsədov deputatlara xəbərdarlıq etdi ...

Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov deputatlara xəbərdarlıq edib. Milli ...

Azərbaycanda deputat Trampı tənqid etdi ...

“Azərbaycan ABŞ-ın müxtəlif qurumları tərəfindən tənqidə məruz qalıb. ABŞ-da bu ...

SON DƏQİQƏ: Həkimlər girov götürüldü ...

Türkiyənin İstanbul şəhərində Cərrahpaşa xəstəxanasında bir terrorçu həkimləri girov ...

Azərbaycan polisindən nümunəvi hərəkət – FOTOLAR ...

Bakıya yağan qar bu yollarda hərəkəti çətinləşdirib. Yolların buz ...

Milli Şura: BİR DİRİJORUN ÇUBUĞUNDAN ASILI ORKESTRİN XOR KAPELLASI ...

Çoxdan yazacağım mövzu idi. Sadəcə zamanının çatmadığını düşünürdüm. Mövcud ...

Azərbaycana gələn turistlərin sayı kəskin artıb – Statistika ...

2016-cı il ərzində ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların sayı 2.242.783 nəfər ...

Azərbaycanlı kriminal avtoritet qətlə yetirildi ...

Rusiyada azərbaycanlı avtoritet başından güllənərək öldürülüb. “Report” xəbər verir ...

`Azərsu`dan qar açıqlaması ...

Ölkə ərazisində müşahidə olunan hava şəraiti ilə əlaqədar “Azərsu” ASC-nin ...

Niyə qar Bakının rayon və qəsəbələrinə müxtəlif miqdarda düşü ...

Artıq bir neçə gündür ki, ölkənin əksər bölgələrinə, o ...

Şults: “Tramp AB-ni parçalamaq istəyir” ...

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa Birliyini parçalamağa cəhd göstərir. Bunu ...

İrandan sonra ABŞ da məşhur müğənni Ququşa qadağa qoydu ...

Musavat.com “thefader”-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın ...

“Konsul” məhv edildi – Ukrayna açıqladı ...

Ukrayna hərbçiləri Avdeyevka rayonu istiqamətində rusiyayönlü separatçıların hücumunu dəf edib. ...

Qarlı hava davam edəcək ...

Bu gün ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya ...

Azərbaycanda benzin bahalaşdı ...

Azərbaycana idxal olunan benzinin qiymətində artım baş verib. APA ...

ANS kollektivindən Azərbaycan prezidentinə açıq məktub ...

“Yarım ildir, qapalı qalan şirkətimiz səbr və inamla, Sizə etibar ...

Azərbaycanda 3 nəfər quduzluqdan ölüb ...

Ötən il Azərbaycanda 17 minə yaxın insanı heyvan dişləyib. ...

`Bu, ikili standart deyil, rəzillikdir!` – Millət vəkili ...

“Erməni girovluğundakı Dilqəm Əsgərov mərd kişidir. Doğmaları narahat olmasın ...

Qafqaz Unuiversiteti Gülən təbliğatçısıdır – Prokurorluq ...

İstanbul Prokurorluğu Türkiyədə, eləcə də ölkədən kənarda Fəthullah Gülən hərəkatı ...

“İsgəndər”lər 2014-dən İrəvanda idi – Rus ekspert ...

Rusiya Azərbaycana yeni hərbi texnika satsa belə, bölgədəki situasiya gərginləşməyəcək. ...

XİN rəhbəri buna şübhe etmir ...

“Şübhə etmirəm ki, işğal olmuş rayonları bir-bir azad edəcəyik”. ...

Cocuq Mərcanlı minalardan təmizlənir – Son vəziyyət açıqland ...

“Cocuq Mərcanlıda ilk olaraq tikiləcək evlərin və çəkiləcək yolların girişləri ...

Rusiya da xəbər yaydı, düşmənin itkilərini açıqladı ...

Donbas separatçıları Ukrayna ordusunun itkiləri barədə məlumat yayıb. Məlumatda son ...

Piyadalar üçün 100 manatlıq cərimə – zərurət, yoxsa… ...

Vaqif Əsədov: “Cərimə məbləğinin yüksək olması nizam-intizama təsir göstərəcək”; Ərşad ...

Donbassda müharibə gedir, “Qrad” raketləri yağdırılır… ...

Ukrayna ordusunun 72-ci Qvardiya əlahiddə mexanikləşdirilmiş briqadasının mətbuat xidməti ...

Sabah qar yağacaq, 14 dərəcə şaxta olacaq ...

Fevral ayının ilk günü ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. ...

Fevral havası – Aylıq proqnoz ...

Fevral ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın olacağı ...

Ayda `həyat izi` aşkarlandı – 2,5 milyard illik sirr ...

Yaponiya alimləri Ayda “həyat izi” – Yer planetindən olan ...

Barama layihələri AWITA 2017 mükafatını qazandı ...

Azercell Telekom MMC-nin Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq ...

Milyonlarla insanın `like` etdiyi FOTOLAR ...

“İnstagram” sosial şəbəkəsində adi insanlar və professionallar tərəfindən çəkilən fotolar ...

Qafqaz Universitetinin adı dəyişdirildi ...

Təhsil Nazirliyində növbədənkənar Kollegiya iclası keçirilib. Kollegiyada Qafqaz Universitetinin ...