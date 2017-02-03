Neftimizin qiyməti 58 dolları ötüb

3 Fevral 2017 - 13:25

Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşmaqda davam edib.

 

Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,34 dollar bahalaşaraq 53,88 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,28 dollar artaraq 56,84 dollar olub.

“AzəriLayt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,57 dollar bahalaşaraq 58,04 dollar təşkil edib.

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Redaktor: ƏLİ HƏZİQULİYEV


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