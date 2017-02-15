Neftimiz bahalaşıb

15 Fevral 2017 - 10:33

Dünya birjalarında neftin qiyməti müxtəlif istiqamətlərdə dəyişib.

 

Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,35 dollar ucuzlaşaraq 52,85 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,32 dollar azalaraq 55,65 dollar olub.

“AzəriLayt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,76 dollar bahalaşaraq 57,42 dollar təşkil edib.

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Redaktor: ƏLİ HƏZİQULİYEV


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