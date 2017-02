ADAM YOL QƏZASINDA ÖLDÜ: ATI VİDALAŞMAĞA GƏLDİ

15 Fevral 2017 - 11:08

Vaqner Figueiredo adlı adam yol qəzasında həyatını itirib. Ailəsi atı da cənazə mərasiminə gətirməyə qərar verib.

Mərasimə gətirilən atın sahibi ilə vidası ictimai mediada gündəm olub. At dərhal sahibinin cənazəsinə yaxınlaşıb və onu son mənzilə yola salıb. Vaqner Figueiredo da Lima, Braziliyanın Paraiba əyalətində keçirdiyi yol qəzasında həyatını itirdiyi zaman hələ 34 yaşı vardı. Vaqnerin qardaşı Vando, “Bu at böyük qardaşımın hər şeyi idi. At sanki olan, bitənin fərqində idi və Vaqnerlə son dəfə vidalaşdı” deyə bildirib.

