Neftin qiyməti dəyişib

5 Yanvar 2017 - 10:45

Dünya birjalarında neftin qiyməti müxtəlif istiqamətlərdə dəyişib.

 

AzVision.az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,93 dollar bahalaşaraq 53,26 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,99 dollar artaraq 56,46 dollar olub.

Azərbaycan nefti isə ucuzlaşmaqda davam edir. “AzeriLight” markalı neftin 1 barelinin qiyməti 0,41 dollar və ya 0,73 faiz azalaraq 55,97 dollar təşkil edib.

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Redaktor: ƏLİ HƏZİQULİYEV


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