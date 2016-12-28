Neft yenidən bahalaşıb

28 Dekabr 2016 - 10:38

Dünya birjalarında neftin qiyməti yenidən bahalaşıb.

 

Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,88 dollar bahalaşaraq 53,90 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,93 dollar artaraq 56,09 dollar olub.

“AzəriLayt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə dəyişməyərək 55,42 dollar təşkil edib.

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