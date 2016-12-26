Dünyanın ən bahalı şəhərləri – FOTOLAR
26 Dekabr 2016 - 12:26
Dünyanın ən bahalı şəhərlərinin yeni siyahısı açıqlanıb.
Honkonq – Honkonq
Luanda – Anqola
Zürix – İsveçrə
Sinqapur- Sinqapur
Tokio – Yaponiya
Kinşasa – Konqo Demokratik Respublikası
Şanxay – Çin
Cenevrə – İsveçrə
Ncamena – Çad
Pekin – Çin
Nyu-York – ABŞ
Şenzen – Çin
Laqos – Nigeriya
Bern – İsveçrə
Seul – Cənubi Koreya
Viktoriya – Seyşel adaları
London – İngiltərə
Quançjou – Çin
Təl-Əviv – İsrail
Abuca – Nigeriya
Dubay – Birləşmiş Ərəb Əmirliyi
Osaka – Yaponiya
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