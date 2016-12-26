Dünyanın ən bahalı şəhərləri – FOTOLAR

26 Dekabr 2016 - 12:26

 

Dünyanın ən bahalı şəhərlərinin yeni siyahısı açıqlanıb.

Honkonq – Honkonq

Luanda – Anqola

Zürix – İsveçrə

Sinqapur- Sinqapur

Tokio – Yaponiya

Kinşasa – Konqo Demokratik Respublikası

Şanxay – Çin

Cenevrə – İsveçrə

Ncamena – Çad

Pekin – Çin

Nyu-York – ABŞ

Şenzen – Çin

Laqos – Nigeriya

Bern – İsveçrə

Seul – Cənubi Koreya

Viktoriya – Seyşel adaları

London – İngiltərə

Quançjou – Çin

Təl-Əviv – İsrail

Abuca – Nigeriya

Dubay – Birləşmiş Ərəb Əmirliyi

Osaka – Yaponiya

Qısa URL: http://www.elchi.az/?p=70933

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Redaktor: ƏLİ HƏZİQULİYEV


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